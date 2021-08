Prüfung der Niederrheinischen Bäcker-Innung : Brote aus der Region schneiden gut ab

Rhein-Kreis Neuss Brotkönigin Caroline Puppe aus Neuss war da, das Wetter spielte mit – und die Bäckermeister aus der Region punkteten mit bester Handwerksqualität.

Alle Hände und Geschmacksnerven voll zu tun hatte Karl-Ernst Schmalz während der Veranstaltung auf dem Kreuzherrenplatz in Brüggen: Der Qualitätsprüfer des Deutschen Brotinstituts testete fast 80 Brote, die Innungsbäcker zuvor anonym und freiwillig eingereicht hatten. Schmalz bewertete jedes Brot nach einem vorgegebenen strengen Kriterienkatalog: Wie riecht und schmeckt es? Wie sieht es aus, wie sind die Form, die Oberfläche und die Kruste? Ist es locker und elastisch genug, passen die Struktur und das Krumenbild? Am Ende des Tages prämierte der Prüfer 70 Brotproben: 38 Mal vergab er die Note „sehr gut“ und 32 Mal ein „gut“. Fünf Brote wurden zudem mit „Gold“ ausgezeichnet, da sie bereits zum dritten Mal bei einer Brotprüfung mit der Top-Note abgeschnitten haben. Sehr zufrieden mit dem Resultat waren nicht nur die ausgezeichneten Bäckereien, sondern auch Rudolf Weißert, Obermeister der Niederrheinischen Bäcker-Innung: „Über 90 Prozent der zur Prüfung abgegebenen Brote wurden prämiert, schnitten also mit sehr gut oder gut ab. Das ist wieder einmal mehr ein tolles Ergebnis und erneut ein Beleg für die hohe Qualität der Arbeit der handwerklichen Bäckermeister in unserer Region.“

Und nicht nur das: Unter dem Motto „Bäcker helfen Bäckern“ verkaufte die Innung gegen eine Mindestspende von 2,50 Euro sogenannte „Flut-Brote“ für Kollegen, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Vorstandsmitglieder der Innung hatten verschiedene Roggen-Weizen-Mischbrote gebacken – beim Verkauf konnten sie auf kompetente Unterstützung zählen: Brotkönigin Caroline Puppe half fleißig mit, sodass am Ende des Tages 430 Euro für den guten Zweck zusammenkamen. „Das Geld geht direkt an in Not geratene Bäckerbetriebe in den Hochwassergebieten“, erläutert Rudolf Weißert.