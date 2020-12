Warnung im Rhein-Kreis Neuss : Broschüre klärt über Trickbetrüger auf

Rhein-Kreis Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss und die Sparkasse haben eine Broschüre veröffentlicht, mit der Menschen vor den Maschen von Trickbetrügern gewarnt werden sollen.

Michael Schmuck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse: „Bei aller Vorsicht kann es vorkommen, dass man von der neuesten Betrugsmasche noch nichts gehört hat. Um noch mehr Menschen vor Schaden bewahren zu können, haben wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Experten der Polizei die vorliegende Broschüre aufgelegt.“ Die Broschüre (Auflage 5000 Stück) ist kostenlos in den Polizeidienststellen des Rhein-Kreises, bei Sparkassen sowie in Ämtern der Kommunen zu erhalten. Die Polizei im Rhein-Kreis stellt fest, dass bereits viele Menschen über die Maschen der Kriminellen informiert sind. Die Betrüger agieren jedoch so überzeugend, passen ihre Vorgehensweise und Geschichten aktuellen Entwicklungen an und bauen Druck auf, so dass es immer noch zum Betrug kommt. In einigen Fällen haben Senioren ihre gesamten Ersparnisse an Fremde übergeben, in dem Glauben, es sei für einen guten Zweck oder sicher bei der Polizei verwahrt. Die Polizei hat auf ihrer Internetseite Tipps und Tricks zusammengestellt, wie Betrüger leicht zu erkennen sind.