Angebot auf Schloss Dyck : Bis jetzt kommen 110 Aussteller zum Familienfest

Rhein-Kreis Fug und Janina sind am 22. September die Stars beim achten Familienfest des Rhein-Kreises auf dem Dycker Feld bei Schloss Dyck.

Unter den schon jetzt 110 Ausstellern sind viele Vereine, Verbände und soziale Institutionen ebenso vertreten wie Anbieter von Freizeitaktivitäten in der Region. So zeigt die Falknerei Brings ihre Tiere. Ein sieben Meter hoher Kletterturm wird aufgebaut und ein 55 Tonnen schweres Feuerwehrlöschfahrzeug kann besichtigt werden. Außerdem präsentiert die Kreisbauernschaft Rübenmaschinen. Insgesamt werden drei Bühnen ausgebaut, auf denen ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. „Ich bin jetzt schon begeistert über das große Interesse an der Veranstaltung. Das genaue Programm werden wir in Kürze vorstellen können“, sagt Frank Küpping, der das Familienfest mit seiner Mediaagentur in diesem Jahr erstmalig im Auftrag des Rhein-Kreis organisiert.