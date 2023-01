Feiertagsbilanz im Rhein-Kreis Straßenverkehrsamt erlebt nach Weihnachten Ansturm

Dabei hätten sogar noch mehr Kunden bedient werden können, wie Claudia Mettner, Leiterin der Führerschein- und Zulassungsstelle, berichtet: „Es standen immer noch tagesaktuelle Termine zur Verfügung, die gebucht werden konnten.“ Besonders hoch war der Zuspruch am Mittwoch, 28. Dezember. Dort nutzen 379 Kunden die Dienstleistungen des Straßenverkehrsamtes. Am Dienstag in dieser Woche waren es 351, am Donnerstag 370 und am Freitag 215. Unterstützt wurden die Dienstkräfte des Straßenverkehrsamts von den Mitarbeitenden des Bürger-Servicecenters Neuss. Dort wurden an den drei Tagen für das Straßenverkehrsamt 81 Vorgänge verarbeitet, insbesondere Abmeldungen und Stilllegungen von Kfz sowie Führerscheinangelegenheiten.