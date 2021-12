Bundestagsabgeordneter aus Grevenbroich : Bijan Djir-Sarai als neuer Generalsekretär der FDP im Gespräch

Rhein-Kreis Der Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai aus Grevenbroich soll einem Medienbericht zufolge neuer FDP-Generalsekretär werden.

Nach Informationen der "Bild am Sonntag" aus der FDP-Spitze will Parteichef Christian Lindner dem Vorstand die Personalie am Montag vorschlagen. Djir-Sarai selbst äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion nicht zu dem Thema.