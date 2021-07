Dialekt im Rhein-Kreis Neuss : „Dee Welt jitt et nur eemal“ - Bierdeckel werben in Mundart für Nachhaltigkeitsziele

„Dee Welt jitt et nur eemal“ - Bierdeckel werben in Mundart für Nachhaltigkeitsziele

Rhein-Kreis Neuss 17 Nachhaltigkeitsziele sollen zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Gastronome können die kostenlosen Bierdeckel beim Rhein-Kreis bestellen.

„Dee Welt jitt et nur eemal“ und „Mer denke öm! – die Ziele für nachhaltige Entwicklung gibt es ab sofort auf Bierdeckeln im Rhein-Kreis. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, hat der Kreis die 17 Nachhaltigkeitsziele in Mundart übersetzen lassen. Zusammen mit dem Internationalen Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ und dem Verein zur Pflege und Förderung der Mundart im Rhein-Kreis wurden die von der UN zusammengestellten Ziele in die Dialekte der Region übertragen. Die Bierdeckel gibt es mit 17 Motiven ab sofort kostenlos für alle interessierten Gastronomen bei Verena Tranzer, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, beim Rhein-Kreis.

Thiago de Carvalho Zakrzewski, Beauftragter für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, erläutert den Hintergrund: „Mit der Unterzeichnung der Musterresolution der Agenda 2030 bereits 2018 durch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bekennt der Rhein-Kreis sich mittels seines vielfältigen Engagements zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele.“ Mit dem von Verena Tranzer initiierten Projekt „Bierdeckel in Mundart“ sollen die konkreten Nachhaltigkeitsziele nun bekannter werden. Tranzer hofft, dass die Botschaften auf den Bierdeckeln demnächst Gesprächsthema in Biergärten und Gastronomie sind. „Wir freuen uns, dass dieses Projekt pünktlich zur langersehnten Wiedereröffnung der Gastronomie an den Start geht“, sagt sie und fügt hinzu: „So wird das ein oder andere Ziel der Agenda 2030 den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis möglicherweise bei einem kühlen Getränk begegnen.“ Begeistert zeigt sie sich von der tollen Zusammenarbeit mit den Mundart-Experten. Achim Thyssen, Leiter des Mundartarchivs, ist überzeugt: „Die Bürgerinnen und Bürger werden mit den Bierdeckeln sicher zum Schmunzeln gebracht und gerne auch zum Nachdenken und Diskutieren angeregt.“ Kreative Ideen zu den 17-Ziele-Bierdeckeln haben Pejo Steves, Regine Prause, Willi Könen, Helga Peppekus, Eva Schmitt-Roth und Professor Wilhelm Schepping beigesteuert. Schützenfamilien finden sich als Piktogramme auf den neu gestalteten Bierdeckeln ebenso wie Pils- und Kölschgläser. Interessierte aus Gastronomie oder aus der Veranstaltungsbranche können sich unter 02181 601-6132 oder per Mail bei verena.tranzer@rhein-kreis-neuss.de melden, um die kostenfreien Bierdeckel zu erhalten. Unterstützt wird das Projekt durch Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.