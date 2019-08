Toleranz im Rhein-Kreis : Integrationspreis - Bewerbung bis zum 18. September möglich

Rhein-Kreis Einzelpersonen, Vereine, Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden und private Initiativen aus dem Rhein-Kreis können sich ab sofort bis zum 18. September für den Integrationspreis des Rhein-Kreises bewerben.

Der Preis wird seit 2010 ausgelobt und ist mit insgesamt 7000 Euro dotiert. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Integration im Rhein-Kreis Neuss: Miteinander in Vielfalt und Toleranz“.

Gefragt sind Projekte, die die Vielfalt und ein gleichberechtigtes und friedliches Miteinander in der Gesellschaft sowie gegenseitige Anerkennung, Toleranz und Verständigung fördern. Damit setzt der Kreis ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Extremismus. Ehrenamtliches Engagement wird besonders berücksichtigt. Auf die Gewinner des Integrationspreises wartet nicht nur ein Preisgeld, sondern auch eine feierliche Preisverleihung: Sie erhalten Urkunden und stellen ihre Projekte in der Öffentlichkeit vor. Der Rhein-Kreis will als weltoffener, von kultureller Vielfalt geprägter Kreis die gleichberechtigte Teilhabe aller im Rhein-Kreis Neuss lebenden Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und Kulturkreisen fördern. Mit dem Integrationspreis werden auch die von Kreistag und Landrat entwickelten Leitziele entsprechend der „Erklärung für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ des Rhein-Kreises Neuss verwirklicht.