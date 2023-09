Deutsch-polnisches Treffen Rhein-Kreis bereitet 30-Jahr-Feier mit Mikolów vor

Etwas Sightseeing musste natürlich auch sein, und so besuchten die Gäste aus Polen etwa das RWE-Informationszentrum in Frimmersdorf, den Tagebau Garzweiler, die Zollfeste Zons, Schloss Dyck aber auch die Skihalle in Neuss, wo die Solaranlage Eindruck machte, die einen bedeutenden Teil der benötigten Energie produziert. Auf Wunsch des Kreises Mikolów kam noch ein Gedankenaustausch mit Feuerwehr und Polizei in Grevenbroich auf die Liste.