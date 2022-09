Kultur im Rhein-Keis : Außergewöhnliche Tierbilder in Sinsteden

Rhein-Kreis Bis zum 27. November sind die Werke der 2021 preisgekrönten Naturfotografen zu sehen. Es sind über 70, die im Kreiskulturzentrum hängen. Und das zeigen sie.

Alljährlich schreibt die GDT, die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, einen europaweit beachteten Wettbewerb aus. Und die Preisträger zeigt das Kreiskulturzentrum Sinsteden. Das Siegerbild für 2021 von Angel Fitor heißt „Ballett der Medusen“. In der Kategorie Vögel konnte der Belgier David Pattyn mit „seinen“ Haubentauchern einen zweiten Platz ergattern. „Ich arbeite mit der Naturschutzorganisation Brabants Landschap zusammen“, vertraut der Preisträger den Besuchern an. Mit seinem schwimmenden Tarnzelt hat er in aller Herrgottsfrühe seine Deckung aktiviert, „um das natürliche Verhalten der Vögel bei schönstem Licht zu beobachten.“

Insofern ist die Ausstellung auch eine Mahnung, mit der Schöpfung sorgsamer umzugehen oder zumindest die verbliebenen Rückzugsgebiete zu hegen und zu pflegen. In den Sälen des Museums kommt es auf den eigenen Eindruck an. Wie reagiert man, wenn ein Nashorn sich in seiner ganzen Pracht in der Steppe produziert, was sagt einem der Wolf, der einsam durch den Schnee stapft oder ein Walross, das aufgetaucht die Lage peilt? Unterwasserwelten tun sich auf, Moschusochsen ziehen im norwegischen Norden ihre eisigen Pfade. Beglücktes Staunen ist bei solchen Anblicken garantiert, aber um Betroffenheit kommt auch keiner herum, wenn er die Riesenflächen dümpelnden Mülls auf dem Meer wahrnimmt. Die Fotografien sind bis zum 27. November zu sehen, dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.