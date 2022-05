Politik im Rhein-Kreis : Ausschusssitzungen sollen hybrid angeboten werden

Rhein-Kreis Auf Antrag der Fraktionen von CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum beschloss der Ausschuss für Innovation, Digitalisierung und Standortmarketing im Rhein-Kreis einstimmig, die juristischen und technischen Rahmenbedingungen zu schaffen, um Ausschusssitzungen in Zukunft auch hybrid halten zu können.

Letztendlich sollen dann alle Varianten möglich sein: Sitzungen in Präsenz, hybrid und auch komplett virtuell.

„Wir wollen mit der Zeit gehen und das kommunale Ehrenamt attraktiv halten. Im Zuge der Corona-Pandemie sind virtuelle Meetings für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger zum neuen Normal geworden, das soll sich auch in der Politik durchsetzen“, erklärte der Ausschussvorsitzende Simon Kell (FDP), betonte aber zugleich: „Präsenz bleibt der Standard bei Sitzungen, doch die Vereinbarkeit von Engagement und Privatleben kann verbessert werden, wenn beispielsweise die Kinderbetreuung kurzfristig ausfällt oder die Pflege von Angehörigen anderweitig nicht sichergestellt werden kann.“

Während der Corona-Pandemie hätten Ausschusssitzungen oftmals nur als Informationsveranstaltungen stattfinden können mit dem großen Nachteil, dass keine Beschlüsse gefasst werden konnten. „Dies wird in Zukunft durch den Beschluss des Landtags und unseren Antrag ermöglicht. Wir stärken dadurch unsere Rolle als digitaler Vorreiterkreis in NRW“, ergänzte Stefan Arcularius für die CDU. Auch Markus Roßdeutscher, Sprecher UWG/Freie Wähler-Zentrum, begrüßte den Beschluss: „Nachdem wir im Zuge der Haushaltsberatungen bereits einen Prüfauftrag beschlossen hatten, der das Livestreaming von Sitzungen für Bürgerinnen und Bürger ermöglichen soll, ist unsere neue Forderung nur konsequent. So treiben wir Innovation nach vorne.“