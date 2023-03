Unterstützung im Rhein-Kreis Ausländeramt des Kreises bietet Hilfe für Erdbebenopfer an

Die Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ist im Rhein-Kreis groß. Das Ausländeramt bietet nun eine zusätzliche Unterstützung an. In Deutschland wohnende Angehörige können Menschen, die in den betroffenen Regionen leben, für insgesamt 90 Tage nach Deutschland holen. „Voraussetzung hierfür ist ein Visum der deutschen Botschaft, dafür muss bei der örtlichen Ausländerbehörde eine sogenannte Verpflichtungserklärung abgegeben werden“, erklärt Kreisordnungsdezernent Martin Stiller. „Der Rhein-Kreis Neuss leistet hierbei Hilfe und setzt einen zusätzlichen Mitarbeiter ein, um die entsprechenden Termine recht kurzfristig möglich zu machen.“