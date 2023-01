Arbeitsmarkt im Januar 2023 Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis Neuss steigt leicht

Insgesamt waren im Januar 2023 im Rhein-Kreis Neuss 13.650 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 360 mehr als im Dezember (+2,7 Prozent) und 774 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt (+6,0 Prozent). In den kreisangehörigen Kommunen entwickelte sich der Arbeitsmarkt unterschiedlich. Registriert wurden aktuell 5964 Arbeitslose in Neuss (+114 im Vergleich zum Vormonat), 1867 Arbeitslose in Dormagen (+51 zum Vormonat), 1849 in Grevenbroich (+42), 1425 in Meerbusch (+58), 1065 in Kaarst (+38), 655 in Korschenbroich (+38), 537 in Jüchen (+11), und 288 in Rommerskirchen (+8).