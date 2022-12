Jobs im Rhein-Kreis Neuss Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt bleibt aus

In den acht Kommunen im Rhein-Kreis Neuss entwickelte sich der Arbeitsmarkt im November durchaus unterschiedlich. In Neuss waren 5968 Arbeitslose registriert (115 weniger als im Vormonat), in Grevenbroich waren es 1839 (+121), in Dormagen 1805 (-35), in Meerbusch 1378 (+21), in Kaarst 1044 (+15), in Korschenbroich 601 (-25), in Jüchen 498 (+11) und in Rommerskirchen 283 (+21).