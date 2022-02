Angebot im Rhein-Kreis : Arbeitslos – und dann ein neuer Job im Gesundheitsamt

Rhein-Kreis Frank Pieper war DJ, Heike Müller in der Reisebranche tätig. Beide verloren wegen Corona ihre Arbeit. Nun gehören sie zum Corona-Team des Kreises und werden auch beim Rhein-Kreis bleiben.

Der 46-jährige Frank Pieper hat durch seine rund 16-monatige Tätigkeit unter anderem in der Corona-Sachverhaltsermittlung bereits viel über praktischen Infektionsschutz gelernt. So kontrolliert er in Zukunft, ob zum Beispiel in Nagelstudios und Tattoo-Läden die Hygienevorschriften eingehalten werden oder die Wasserqualität in Schwimmbädern stimmt. Noch ist der gebürtige Gladbacher, der mit seiner Familie in Neuss wohnt, einer der Ansprechpartner für Kindergärten mit Corona-Ausbrüchen. „Bei den aktuellen Fallzahlen ist das Akkordarbeit“, sagt er. Pieper freut sich auf die Zeit nach Corona: „Dann werde ich sicher nach Feierabend an den Wochenenden wieder bei der einen oder anderen Hochzeit als DJ Platten auflegen. Musik ist und bleibt mein großes Hobby.“