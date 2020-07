Gefahren im Rhein-Kreis Neuss : DLRG warnt vor Schwimmen im Rhein

Info

Vor Ort Die Ehrenamtler der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sind am Wochenende in ihrer mobilen Wachstation an der alten Rheinfähre in Uedesheim.

Wann Wie Lutz Seebert mitteilte, werden jeweils acht Mitarbeiter am Samstag von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr da sein. Die Anzahl ist Corona geschuldet, sonst waren in der Regel zwölf Rettungsschwimmer im Einsatz.