Rhein-Kreis: 215 Messdiener bei Rom-Wallfahrt

Rhein-Kreis Rund 2400 Ministranten aus dem Erzbistum Köln haben sich am Sonntag auf den Weg nach Rom gemacht – 1600 Kilometer Weg in zwei Sonderzügen (Alpha und Omega) und 15 Bussen.

Am Montag zelebrierte Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki die Eröffnungsmesse mit den jungen Leuten in der Lateranbasilika. Ein Highlight des Programms war das Abendgebet mit Lichterprozession am Dienstag an der Lourdesgrotte in den Vatikanischen Gärten. Am Mittwoch stand für die Ministranten eine Generalaudienz bei Papst Franziskus auf dem Programm, und am Donnerstag feiert Tobias Schwaderlapp den Abschlussgottesdienst in St. Paul vor den Mauern. Am Samstag heißt es dann für die Jugendlichen, Abschied nehmen von der Ewigen Stadt.