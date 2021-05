Unternehmen im Rhein-Kreis : 2020 investierten vor allem Türkei und China im Kreis

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis ist und bleibt für ausländische Unternehmen ein attraktiver Standort. 19 Unternehmen, zehn Ansiedlungen und neun Erweiterungen, investierten dort im vergangenen Jahr.

„Die trotz Corona gestiegene Anzahl an ausländischen Direktinvestitionen im Rhein-Kreis Neuss ist ein positives Signal für uns und ein Beleg für die Robustheit der hiesigen Wirtschaft und die anhaltende Attraktivität unseres internationalen Standorts“, lautet das Fazit von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Nachdem 2019 Japan und Großbritannien mit jeweils drei Investitionen die Liste der Länder mit den meisten FDIs im Rhein-Kreis angeführt haben, rückten 2020 die Türkei und China mit jeweils sechs Investitionen an die Spitze.

China, das traditionsgemäß einen großen Anteil des Investitionsvolumens im Kreisgebiet ausmacht, stieg damit im Vergleich zum Vorjahr wieder in der Liste auf. Japan belegt mit drei Investitionen den dritten Platz, hinter den USA mit zwei Investitionen. Jeweils ein FDI stammt aus Hongkong und Norwegen. Schwerpunkte der Investitionen waren 2020 Logistikprojekte in den Branchen Metallverarbeitung, Chemie und Lebensmittel. Die Bandbreite reicht von Komponentenherstellern für die Automobilwirtschaft bis hin zu Projekten in den Wirtschaftssektoren Software und IT, Kommunikation, Medizintechnik oder Handel.