16 Friseurinnen losgesprochen Die Jahresbeste kommt aus Kaarst

Wenn Alina Lorbeer von ihrem Beruf spricht, dann ist ihr die Leidenschaft dafür auf nur anzuhören, sondern auch anzusehen. Die 20-jährige Kaarsterin ist mit Leib und Seele Friseurin. Und nicht nur das. Sie ist auch fachlich hervorragend in ihrem Beruf, was sie mit der Jahresbestleistung in der Gesellenprüfung eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Während einer Feierstunde in der Aula des Berufsbildungszentrums in Grevenbroich sprach Obermeister Marco Filz die 16 Auszubildenden der Sommer- und Winterprüfung los und überreichte Alina Lorbeer ihre besondere Auszeichnung.