Restaurants im Rhein-Kreis : Gourmets entdecken das Tafeln to go

Rhein-Kreis Viele Restaurants im Rhein-Kreis wurden von der großen Liefer-/Abhol-Nachfrage überrascht und haben ihr Angebot erweitert.

Seit Mitte März hat der „Herzog von Burgund“, die Feinschmecker-Adresse an der Erftstraße in Neuss, geschlossen. Wie alle gastronomischen Betriebe in Neuss und im Rhein-Kreis. Das Diktat der Corona-Krise. Gleichwohl sagt „Herzog“-Chef Erich Tiefenbacher: „Ich arbeite mehr als sonst.“ Der Grund: Er kocht täglich für Selbstabholer und ist dabei Einzelkämpfer. 6 Uhr klingelt der Wecker, ab 7 Uhr steht er in der Küche. Planen, Einkaufen, Produzieren, Verpacken, Aushändigen, Abrechnen – um 22 Uhr nimmt er die letzten Bestellungen für den nächsten Tag entgegen. Doch die Last wird belohnt.

Stillleben auf der Treppe: Erich Tiefenbacher, der Chef des Restaurants Herzog von Burgund mit Liefertüten. Foto: Tiefenbacher

„Natürlich geht es ums Geld verdienen“, sagt Tiefenbacher, „aber die Gäste sind begeistert. Selten wurde meine Arbeit so wertgeschätzt.“ Täglich erreichen ihn Dankmails von Kunden mit Bildern im Anhang, die zeigen, wie zu Hause die „Herzog“-Kreationen serviert und zelebriert wurden. „Das festigt die Beziehung zu den Gästen“, sagt Tiefenbacher, „die Kunden sind dankbar, und ich bin hoch motiviert.“ Er ist überzeugt: Dieses Gemeinschaftserlebnis wird auch in der Zukunft tragen. Er werde das Außer-Haus-Angebot beibehalten und zum Beispiel für Weihnachten ausbauen.

Info Bohai – Hafenbrasserie Hansastraße 14, 41460 Neuss www.bohai.de Drei Könige – Hotel & Restaurant Neusser Straße 49 41515 Grevenbroich-Kapellen

www.drei-koenige.net Gasthaus Stappen Steinhausen 39 41352 Korschenbroich-Steinhausen www.gasthaus-stappen.de Herzog von Burgund Erftstraße 88 41460 Neuss www.herzogvonburgund.de Liedberger Landgasthaus Landstraße 19 41352 Korschenbroich-Liedberg www.llgh.de Spitzeweg – Restaurant Glockhammer 43 41460 Neuss www.restaurant-spitzweg.de Zum Stübchen – Restaurant Preußenstraße 73 41464 Neuss www.restaurant-zum-stuebchen.de

Kein Frage, Essen to go hat Konjunktur. In Corona-Zeiten ist den Menschen auferlegt, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Viele gönnen sich inzwischen zumindest einmal in der Woche ein leckeres Mahl vom Chefkoch. „Ein hochwertiges Essen mit der Familie wird zum Höhepunkt der Woche“, sagt auch Carmen Stappen vom gleichnamigen Gasthaus in Korschenbroich-Steinhausen. Kollege Peter Schmitt vom benachbarten „Liedberger Landgasthaus“ wollte ursprünglich nur für seine älteren Stammkunden ein Angebot machen. Jetzt produziert er nach eigenen Angaben zwischen 110 und 120 Essen täglich: „Die Nachfrage hat uns umgehauen.“

Die guten Erfahrungen, die Tiefenbacher, Stappen und Schmitt machen, bestätigen die Kollegen. Ambitionierte Küche steht bei den vom Corona-Virus ans Haus gefesselten Feinschmecker im Rhein-Kreis hoch im Kurs. Jubelt Tiefenbacher „Ostern war ein Riesenerfolg“, so stimmt Carmen Stappen ein: „Gründonnerstag lagen so viele Bestellungen vor, dass wir für die Feiertage ausgebucht waren.“ Die Nachfrage war so groß, dass die Vorräte an Gemüse, Fleisch und Fisch ausgingen. Tanja Bäumges vom Restaurant „Drei Könige“ in Kapellen spricht schlicht von einem „tollen Ostergeschäft“ und sieht, dass das Angebot „weiter gut angenommen“ wird. Peter Schmitt und sein Landhaus-Team lieferten am Ostersonntag 360 Essen aus. Auch Axel Buß vom Restaurant „Zum Stübchen“ an der Preußenstraße in Neuss zog nach dem Weißen-Sonntag-Wochenende fassungslos Bilanz: „Ich bin überrascht. Ich bin begeistert. Es ist super gelaufen!“ Dabei war er erst am Freitag (17.) ins Außer-Haus-Geschäft eingestiegen. Nicht nur das Virus hatte ihn in eine Zwangspause dirigiert, sondern auch ein kapitaler Wasserschaden. Der ist nun behoben, aber die neue Theke fehlt noch. Erst Mitte Mai könnten wieder Gäste im Lokal bewirtet werden – wenn denn dann die Restaurants wieder öffnen dürfen.

Bis dahin bleibt‘s beim Angebot für Selbstabholer oder beim Lieferservice. Dabei betritt Axel Buß, der gemeinsam mit seiner Frau Annette das „Stübchen“ bereits mehr als 20 Jahre betreibt, Neuland. Catering und Außer-Haus-Speisen gehörten bisher nicht ins Portfolio. „Wir mussten erst überlegen und Erfahrungen sammeln, wie wir die Speisen zum Verzehr zu Hause vorbereiten und verpacken“, sagt Buß, „aber das haben wir jetzt nach einem strammen Wochenende im Griff.“ Umweltfreundliche Verpackungen inklusive.

Auch Marika Weinhold-Blum vom „Spitzweg“ am Glockhammer in Neuss gibt zu, „dass wir dazu lernen mussten“. Klassisches Catering ist ihr und ihrem Team nicht fremd, aber Außer-Haus-Portionen zu produzieren und zu verpacken war neu. „Es hat jeden Tag besser geklappt und jetzt sage ich aus Überzeugung: Wir können das.“ Sie hat sich entschieden, nur am Wochenende den To-Go-Service anzubieten: „Ich glaube während der Woche lohnt sich das für uns nicht.“ Aber was als Dankeschön an die Stammkunden gedacht war, sei echt erfolgreich: „Die Nachfrage ist wirklich gut und die positiven Rückmeldungen freuen und rühren mich schon.“

Dagegen ist Carmen Stappen im To-Go-Geschäft zu Hause. Stappens ambulante „Gans to go“ und „Weihnachten to go“ besitzen schon fast Kultstatus. „Als wir das Lokal schließen mussten“, sagt Stappen, „haben wir sofort das Abhol- und Liefergeschäft ausgebaut.“ Ihr Vorteil: Die Köche um ihren Mann Franz-Josef wissen, welche Gerichte sich in welcher Variation zum Außer-Haus-Verzehr eignen; geeignetes Verpackungsmaterial lag in ausreichender Anzahl vor. Bei Stappens spielen neben der wechselnden Karte auch spezielle Angebote eine große Rolle. Da werden „Grill-Pakete“ für zu Hause (29 Euro pro Person) geschnürt oder eine „Mallorca Tapa-Box“ (39 Euro) für den Frühlingsabend auf der heimatlichen Terrasse gefüllt – mallorquinischen Wein inklusive.

Für Carmen Stappen ist der To-go-Boom keine Erscheinung der Corona-Zeit, sondern ein Trend, der sich verfestigen wird: „Die Menschen verstehen, dass es eine stilvolle Option ist, für den Genuss zu Haus sich vom Profikoch verwöhnen zu lassen.“ Sie organisiert gerade den Stappen Online-Shop, der schon bald ans Netz gehen wird. Die Zukunft ist digital. Zwischenfazit: Nach eigenen Angaben sind drei Viertel der Küchenmannschaft aus der Kurzarbeit zurück. Das Servicepersonal hilft zumindest stundenweise – beim Speisen verpacken und aushändigen oder beim Flyer verteilen.

Auch im „Liedberger Landgasthaus“ hat Peter Schmitt Köche zurück geholt, und Servicekräfte helfen bei der Bestellannahme und Auslieferung. Dennoch bleibt es finanziell eine harte Zeit. Schmitt beklagt einen Umsatzrückgang von 70 Prozent: „Uns fehlt das komplette Bankett-Geschäft.“

Und was kostet das Essen to go aus der gehobenen Küche? Erich Tiefenbacker bietet im „Herzog von Burgund“ die Spargelcremesuppe „mit gehaltvoller Einlage“ für 7,50 Euro an. Wer sein legendäres Wiener Schnitzel mit klassischer Garnitur, Bratkartoffeln, Gurkensalat und Preiselbeeren probieren möchte, ist mit 23,50 Euro dabei. Für Veganer hält er eine mit Couscous gefüllte Paprikaschote in orientalischer Würze bereit (16,50 Euro).

Im Restaurant „Drei Könige“ in Grevenbroich-Kapellen zählt das Carpaccio vom Agnus-Rind (12,80 Euro) zu den Vorspeise-Klassikern. Der Spargel hat auch dort Saison. Für eine Portion mit Schinken werden 23,80 Euro aufgerufen.

Im Neusser „Zum Stübchen“ empfiehlt Axel Buß einen „Salat aus weißem und grünen Spargel in Champagnervinaigrette mit gegrillten Riesengarnelen“ für 16 Euro als Vorspeise, im Hauptgang kostet das Kalbsrahmgulasch mit glasierten Karotten und hausgemachten Nudeln 17 Euro und den Abschluss bildet ein „Ragout vom Rhabarbar mit Limonen-Topfenmusse“ für 7 Euro.

Im Gasthaus Stappen gibt‘s jeden Donnerstag Eintopf: Kalbsfrikadellen mit Senfsauce und Muurejubbel für 14 Euro.

Peter Schmitt legt einen saisonalen Schwerpunkt auf Spargelgerichte. Die Portion mit selbstgemachter Sauce Hollandaise für 18 Euro; dazu empfiehlt er gekochten oder rohen Schinken (6 Euro), Scheiben Lachs (9,50 Euro) oder ein Schnitzel „Wiener Art“ für 5 Euro. Kenner halten seine Bärlauch-Tagliatelle mit Salat (9,50 Euro) für einen ganz starken Tipp.

Marika Weinhold-Blum kocht am Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) wieder für ihre Gäste zu Hause. Sie ist seit 18 Jahren erfolgreiche Chefin im schwungvollen „Spitzweg“ nahe der Quirinuskirche. Auf ihrer Karte steht ein delikates Boeuf Bouguignon mit Kartoffel-Spargel-Gratin (21,50 Euro) und als Fitmacher die „Spitzweg-Bowl“ mit Orange-Ingwer Entenbrust dazu gesellt sich allerlei mariniertes Gemüse und Blattsalat (12,50 Euro); die vegetarische Version ist schon für 9,50 Euro zu haben.

Das „Bohai“ an der Hansastraße im Neusser Hafen nimmt Bestellungen rund um die Uhr (24/7) entgegen. Ein Drei-Gang-Menü könnte so aussehen: Rote-Bete-Carpaccio mit Feta, Nuss-Honig-Crunch und fritiertem Rucola als Vorspeise für 7,90 Euro, darauf könnten Ochsenbäckchen mit Rotweinjus, Trüffelkartoffelstampf und Frühlingsgemüse für 15,90 Euro folgen; als Abschluss böte sich eine Apfeltarte mit Tonka-Vanille-Sauce für 6,90 Euro an.