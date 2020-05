Gastronomie im Rhein-Kreis : Restaurants freuen sich über Re-Start und dankbare Gäste

Rhein-Kreis Restaurants dürfen wieder öffnen – allerdings nur unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Sind die Restaurantchefs dennoch zufrieden? Die NGZ hat bei jenen nachgefragt, die auf „Essen to go“ umgestellt haben

Bohai-Geschäftsführer Uwe Müller spricht Klartext. Bis September seien alle Reservierungen storniert. Den finanziellen Storno-Schaden beziffert er mit „mehr als 300.000 Euro“. Doch auch den Geschäftsführer der Brasserie an der Hansastraße im Neusser Hafen schütteln gemischte Gefühle. Neben dem Kampf um die Existenz erlebt er „extrem dankbare Gäste“, die am Wochenende nicht nur bei ihm für volle Reservierungsbücher sorgten.

Allerdings: Kann er ansonsten 210 Personen in seinem großflächigen Lokal platzieren, sind es aktuell maximal 80. Immerhin sorgten die für einen Umsatz von „50 Prozent gegenüber normal“. Branchenüblich sei derzeit, so Müller „bestens 40 Prozent“.

Seit eineinhalb Wochen sind die Gasthäuser wieder geöffnet. Ein Neubeginn nach acht Wochen gastronomischer Tristesse – von der Corona-Krise diktiert. Doch strenge (Hygiene-)Regeln sorgen für arg gedämpfte Freude: Gäste müssen die Hände waschen und desinfizieren, Masken beim Toilettengang tragen und ihre Kontaktdaten notieren. Vor allem aber: Es gilt das Abstandsgebot bei den Tischen, so dass oft weiger als Hälfte der offiziell erlaubten Kapazität erreicht wird.

„Auf Dauer können wir unseren Betrieb so nicht am Laufen halten“, sagt Peter Schmitt vom Liedberger Landgasthaus“, „das halten wir kein komplettes Jahr durch.“ Es fehle das Bankettgeschäft: „Hochzeiten, Jubiläen und Geburtstagsfeiern machen unser Geschäftsmodell erst rund.“

Mitte April, mitten in der Corona-Pause, hatte die NGZ bei führenden Restaurants im Rhein-Kreis nach To-Go-Erfahrungen und Perspektiven gefragt. Jetzt, da die Lokale wieder öffnen, ziehen die Chefs eine Zwischenbilanz.

Am 13. Mai 2001 eröffneten Peter Schmitt und seine Frau Simone das „Liedberger Landgasthaus“. Auf den Tag genau 19 Jahre später, am 13. Mai 2020, gab’s den Re-Start nach der Corona-Zwangspause. Damals wie heute ein Sprung ins Ungewisse: „Mit größter Besorgnis schaue ich in den Herbst.“ Gefühlt arbeite der Betrieb im Minus. „Aber uns liegen noch keine echten, belastbaren Zahlen vor,“ sagt Schmitt.

Trotz aller Probleme und starker Arbeitsbelastung strahlt Erich Tiefenbacher vom „Herzog von Burgund“ an der Erftstraße in Neuss zuversichtliche Gelassenheit aus: „Ich arbeite mehr für weniger Geld, aber die wertschätzende Resonanz der Gäste trägt mich.“ Er hatte am Sonntag den ersten freien Tag nach vier Wochen Dauerstress: „Ich bin halt Einzelkämpfer.“ Nach der Wiedereröffnung in der vergangenen Woche geht es heute im „Herzog“ weiter.

Dabei wird Tiefenbacher angesichts der guten Erfahrungen mit seinen To-Go-Angeboten während „Corona“ diesen Abhol- und Lieferservice fortsetzen: „Unsere Gäste warten darauf. Sie haben gelernt, dass es eine attraktive Alternative zum Restaurantbesuch ist.“ Die Zweigleisigkeit soll Standard werden.

Auch Carmen Stappen, Gastgeberin im gleichnamigen Gasthaus in Korschenbroich-Steinhausen, will das lebhafte To-Go-Geschäft absichern und erhalten. Die neue Homepage für den neuen Online-Shop werde schon bald scharf geschaltet: „Die Digitalisierung setzt sich durch.“ Das gelte auch für das bargeldlose Bezahlen. Überhaupt, so Stappen, werde die gastronomische Zukunft mit dem Erbe der Corona-Zeit leben müssen. Das gelte nicht nur für die Digitalisierung.

Das To-Go-Angebot werde sich sieben Tage in der Woche als zweites Standbein bei Stappen etablieren, die Genuss-Boxen (Mallorca, Italien, Frankreich, Grill-Paket) bleiben im Programm, und im Restaurant werden die Plätze fortan in zwei Schichten, zwei Sitzungen vergeben. Die Karte umfasst mehr Speisen als die To-Go-Angebote, aber ein Menü weniger als zuvor. „Wir wollen unsere Köche nicht in die Überstunden treiben“, sagt Carmen Stappen, die dankbare Gäste begrüßt: „Was früher selbstverständlich war, wird jetzt wertgeschätzt.“

Absolut „zufrieden“ mit dem Wiedereinstieg ist auch Tanja Bäumges vom Restaurant „Drei Könige“ in Kapellen. Die ersten Tage seien gut angelaufen und die Gäste seien froh, wieder einmal im gastlichen Ambiente eines Lokals schlemmen zu dürfen. Aber noch längst nicht alle vertrauten Gesichter wagen sich schon wieder in die „Drei Könige“-Stube. „Für die, die sich nicht trauen“, sagt Bäumges, „bieten wir weiterhin unser Dinner to go an.“ Der Service sei während der Corona-Pause sehr gut nachgefragt gewesen.

Bleibt auch noch ungewiss, wie die Menschen ihren Urlaub 2020 gestalten können, so holt Marika Weinhold-Blum vom „Spitzweg“ in Neuss doch schon die Atmosphäre von Sonne, Strand und Meer in den Schatten von St. Quirin. Sie serviert in den „Sylter Wochen“ Leckereien von der deutschen Trend-Insel.