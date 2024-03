Gute Nachricht für Neuss Regionalrat fördert Umbau des Hammfelds

Im Rathaus ist man nicht immer glücklich mit Entscheidungen des Regionalrates bei der Bezirksregierung, doch die jüngste Sitzung endete mit zwei guten Nachrichten aus Düsseldorf. Für den zweiten Bauabschnitt des Radschnellweges (Langemarckstraße bis Stresemannallee) sollen 1,5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Nahmobilität des Landes kommen. Das befürwortet das Gremium ebenso einstimmig wie den Zuschussantrag der Stadt zum Umbau des Büroparks Hammfeld in ein gemischt-genutztes Quartier. Demnach übernimmt das Land für den ersten Schritt 3,5 Millionen Euro von geschätzten sechs Millionen Euro Kosten. Das ist weniger als von der Stadt beantragt, weil der Punkt „energetische Sanierung eines Gewerbegebietes“ als nicht förderfähig zurückgewiesen wurde. Insgesamt gab der Regionalrat grünes Licht für 40 Vorhaben mit höchster Priorität und empfahl sie zur Förderung durch das Land. Damit fließen 89,6 Millionen Euro aus dem Städtebauprogramm in Richtung Kommunen. „Hauptziel ist es, die Kommunen nachhaltig als Wirtschafts- und Wohnstandorte zu stärken und entgegenstehende Missstände und Entwicklungsdefizite dauerhaft zu beheben", kommentiert Hans Hugo Papen, Vorsitzender der CDU im Regionalrat, die Entscheidung. „Die Neugestaltung des Hammfeld-Gebiets“, ergänzt Dirk Brügge als Geschäftsführer der Regionalrats-CDU, „ist eine absolute Zukunftsaufgabe, der wir uns auch regionalplanerisch stellen.“ Eine Förderung des Projektes „Schöner ankommen in NRW“ für den Hauptbahnhof wurde abgelehnt – aus Budget-Gründen.