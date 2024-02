Wachwechsel im Sportamt des Rhein-Kreises Radsportler wird jüngster Amtsleiter im Kreis

Gut 17 Jahre lang stand Thomas Schütz an der Spitze des Amtes für Sportförderung des Rhein-Kreises. Mit seiner Verabschiedung in den Ruhestand übernimmt Lars Witte diese Aufgabe. Die sei für ihn wie maßgeschneidert, sagt der erst 27-Jährige, der im Alter von 16 Jahren aus dem Westerwald nach Dormagen kam – weil er als aktiver Rad-Nachwuchssportler dort das Sportinternat Knechtsteden besuchen konnte. In der Kreisverwaltung absolvierte er anschließend das Duale Studium zum „Bachelor of Laws“. Lars Witte ist eins der 15 Gesichter der Marketing-Kampagne „Wir machen den Kreis“ und war nach seiner Ausbildung zunächst als Sachbearbeiter tätig bevor er 2021 in den Bereich Controllingwechselte.