Verkehr im Rhein-Kreis Neuss : Radeln wie in Holland: Grüne fordern Radwege-Leitsystem

Rhein-Kreis Neuss Unter dem Titel „Den Strukturwandel gestalten – Radwege-Infrastruktur mit Leitsystem für das Rheinische Revier“ möchte die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen die Kreisverwaltung und die Delegierten des Rhein-Kreises Neuss beauftragen, sich in den regionalen Gremien für eine „umgehende Entwicklung einer Konzeption eines Radwegeleitsystems mit Radschnellwegen nach modernstem niederländischen Vorbild für das gesamte Rheinische Revier“ einzusetzen.

Das gesamte Netzwerk sei in beiden Richtungen gut ausgeschildert und an jedem Knoten befinde sich eine Übersichtskarte. In der Praxis erweise es sich als sehr nützlich, dass sich alle Zeichen auf Augenhöhe befänden und in festgelegten Abständen vor und nach jeder Kreuzung wiederholt würden. Seit 2007 sei eine Fahrradkarte der gesamten Provinz für die 1860 Kilometer beschilderten Radrouten verfügbar. Etwa 700 Kilometer seien zudem autofrei. Die Karte gebe einen detaillierten Überblick über das Netz sowie Servicepunkte oder Übernachtungsmöglichkeiten.