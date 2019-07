Museum in Dormagen : Enten und Kannen im Kreismuseum Zons

Museumsleiterin Anna Karina Hahn (l.) und Mitarbeiterin Verena Rangol mit Kannen vor der Badeente am Kreismuseum in Zons. Foto: Carina Wernig

Rhein-Kreis Das Halbjahresprogramm mit vielen Veranstaltungen ist sehr abwechslungreich. Besucher sind bereits begeistert vom „Neuland“.

Schon jetzt können sich die Besucher des Kreismuseums Zons mit „Neuland – finden, erkunden, ankommen“ und „Ente gut – alles gut!“ zwei außergewöhnliche Ausstellungen ansehen, die sehr kontrastreich sind. Und genauso geht das Halbjahresprogramm im Dormagener Museum weiter, das Leiterin Anna Karina Hahn und Mitarbeiterin Verena Rangol am Mittwoch vorstellten: Es gibt bis Ende des Jahres viel Gegensätzliches und Spannendes zu entdecken – ob bei der neuen Herbstausstellung „Volle Kanne!“ oder zahlreichen Veranstaltungen wie dem beliebten Adventsmarkt, der am dritten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, zum 40. Mal angeboten wird.

Die Kombination des eher ernsten Themas „Neuland“, wo es um viele Facetten des Ankommens, Neubetretens und Entdeckens geht, mit dem lustigen Thema der 700 sehr unterschiedlichen Badeentchen kommt bei den Besuchern an, wie Anna Karina Hahn sagt: „Gerade das Gegensätzliche fasziniert viele Betrachter.“ Das erste Wochenende der Quietscheentchen-Ausstellung war schon sehr gut besucht. Aber auch die Neuankäufe der Jugendstil-Sammlung, die seit dem 29. April unter dem Titel „Zinn und Glas – wie schön ist das!“ in neuem Glanz gezeigt werden, sind in Zons immer noch gut besucht.

Info Facettenreiche Ausstellungen Ort Kreismuseum Zons, Schloßstraße 1, Dormagen-Zons. Geöffnet Dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Eintritt 4 Euro, Kinder 1,50 Euro. Ausstellungen Bis 25. August ist „Neuland – finden, erkunden, ankommen“ und „Ente gut – alles gut!“ zu sehen. Vom 8. September bis 12. Januar 2020: „Volle Kanne! Design und Zweck eines Alltagsbegleiters“.

Bei der Ausstellung „Volle Kanne! Design und Zweck eines Alltagsbegleiters“ dreht sich vom 8. September bis zum 12. Januar 2020 alles um Tee- und Kaffeekannen. „Wir haben oft eine Kanne auf dem Tisch stehen, sie ist praktisch und schön“, erläutert Verena Rangol. Gezeigt werden sollen Design-Stücke, Kannen im Bauhaus-Stil ebenso wie „Tassilo“ und „Mrs. Potts“, die sprechende Tasse und Kanne aus Disneys „Die Schöne und das Biest“, sowie die lachende Kaffeekanne nach einem Entwurf des Designers Peter Behrens für Kaisers. „Wir bilden das 20. Jahrhundert ab, es werden nicht nur Porzellan und Zinn zu sehen sein, sondern auch populäre Entwürfe und ein paar schräge Sachen“, verspricht Verena Rangol. Passend zur Ausstellung wird ein kulinarisches Programm geboten: Am 30. Oktober eine Bergische Kaffeetafel und am 27. November eine britische „Tea-Time“ – beides ab 14 Uhr. Dafür ist eine schnelle Anmeldung ratsam, da es nur eine begrenzte Platzzahl gibt. Bei einer Kaffeeverkostung erläutert die Heilandt Kaffeemanufaktur aus Köln am 27. Oktober die Aspekte, mit denen man Kaffee und seine Qualität gut beurteilen kann. Zudem wird der Sammler Gerhard Schlimbach am 17. Oktober über Emaille-Geschirr referieren. Auch am Tag des offenen Denkmals am 8. September steht „Volle Kanne“ im Mittelpunkt von Eröffnung, Kurzführung und Kunstaktion.

Theatervorführungen und Konzerte gibt es ebenfalls im Kreismuseum bis Ende des Jahres: Von Josua Krug mit „Nipple Jesus“ am 11. September über das Galerietheater Zons mit „Der unerwartete Gast“ am 26. und 27. Oktober und dem Konzert „Anna brennt“ mit Anna LIsa Grebe und Henning Brand am 28. August bis zum Festival Alte Musik Knechtsteden am 26. September mit dem schottischen Thema „From Counterpoint to Caledonia“ und dem Jazzkonzert „Sounds like a Trio“ am 22. November.