Polizei informiert : Berufsberatung mobil - Die Polizei-NRW informiert

Rhein-Kreis Die Polizei möchte über die Berufswelt der Ordnungshüter informieren. Dafür tourt ein mobiles Team von Anwerbern an vier Terminen durch NRW. Am 10. Mai steht das Info-Mobil zwischen 13 und 17 Uhr auf dem Neusser Markt.

Die Polizei möchte mit der Initiative Fragen rund um den Polizeiberuf und zu den unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten beantworten, etwa welche Voraussetzungen Bewerber erfüllen sollten. Außerdem erläutern die Beamten das Auswahlverfahren und den Ablauf des dualen Studiums oder des neuen Bildungsgangs „Fachoberschule Polizei“ an den ausgewählten Berufskollegs in NRW für den Polizeiberuf.

Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infotermine finden am 05. Mai auf dem Von-der-Heydt Platz Wuppertal, am 09. Juni auf dem Grabbeplatz in Düsseldorf und am 13. Juni auf dem Marktplatz von Ratingen statt.