Du und Du mit der Polizei : Bei „Coffee with a cop“ kommen Bürger und Polizisten ins Gespräch

Bei „Coffee with a cop“ kommen Bürger und Polizisten ins Gespräch

Ein offenes Ohr haben und sich Zeit nehmen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, fernab vom stressigen Alltag bei einer Tasse Kaffee - darum geht es bei einem Angebot der Polizei NRW.

Unter dem Motto „Coffee with a Cop“ beteiligt sich daran auch die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss und lädt alle Menschen ein, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Am kommenden Dienstag, 12. April, steht die Polizei dazu in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr auf dem Paul-Wierich-Platz in Dormagen bereit.