Neues Personal : Verstärkung für die Polizei

Rhein-Kreis Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat am Donnerstag 42 neue Mitarbeiter begrüßt, die ab sofort die Kreispolizei verstärken. Für 40 von ihnen war es ein ganz besonderer Tag.

Sie kamen am Mittwoch als frisch ernannte Polizeikommissare ins Kreishaus Neuss, wo sie vereidigt wurden. Hinter den 40 neuen Polizisten liegen drei Jahre intensive Ausbildung. Das Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV NRW) gliedert sich in theoretische Abschnitte mit Vorlesungen und Prüfungen sowie Praxis- und Trainingsphasen in den Behörden und den Ausbildungseinrichtungen des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW.