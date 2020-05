Erste Kreisausschuss-Sitzung seit dem 11. März : Politiker diskutieren auf Distanz

Rhein-Kreis Ein erster Schritt auf dem Weg zum politischen Alltag: Nach fast zweimonatiger Pause tagte am Mittwoch erstmals wieder der Kreisausschuss. Die Corona-Pandemie diktierte aber Sicherheitsabstand und viele Hygieneregeln.

Die Politik meldet sich mit einer ersten Präsenzsitzung zurück. Bis zum politischen Alltag ist es noch weit, doch ein Anfang ist gemacht. Am Mittwoch trat erstmals seit dem 11. März wieder der Kreisausschuss zusammen. Damit endete eine Zwangspause, die von der Corona-Pandemie diktiert worden war. Das zweithöchste Gremium nach dem Kreistag trat aber nicht wie gewohnt im Beratungszimmer des Kreishauses an der Oberstraße in Neuss zusammen, sondern im weitaus größeren Kreissitzungssaal in Grevenbroich. So blieb für die Verwaltungsvertreter und Politiker ausreichend Platz, um einen Sicherheitsabstand einzuhalten.