Landsmannschaften in Neuss : Ostpreußen verzichten auf Kulturnachmittag

Landsmannschaften in Neuss

Neuss Nach eineinhalb Jahren mit zahlreichen Veranstaltungen sieht sich die Landsmannschaft Ostpreußen gezwungen, ihren regelmäßigen Kulturnachmittag aus dem Programm zu nehmen.

Nach anfänglich gutem Zuspruch nahmen in jüngster Zeit immer weniger Mitglieder und Interessierte an den Veranstaltungen in der Heimatstube teil, bei denen Themen aus ostpreußischer und einheimischer Kultur vorgetragen und diskutiert wurden. Für teilweise nur noch zwei oder drei Teilnehmer ist der Arbeitsaufwand für die Vorbereitung jedoch zu groß, daher haben die Leiterin des Kulturnachmittags, Agathe Skirlo, und Peter Pott, Vorsitzender der Landsmannschaft, entschieden, den Kulturnachmittag nach der Sommerpause im August ganz aus dem Programm zu nehmen.