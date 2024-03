Ostern 2024 Freizeittipps für die Ostertage im Rhein-Kreis Neuss

Fernab von jeglichem Trubel kann Kunst in der Natur auf der Museumsinsel Hombroich sowie auf der Raketenstation genossen werden. Auch die Ausstellung in der Langen Foundation ist begehbar und in der nahegelegenen Skulpturenhalle von Thomas Schütte wurde kürzlich eine neue Ausstellung eröffnet. Außerdem öffnen Kunstschaffende ihre Ateliers: Von 12 bis 17 Uhr lädt die Künstlerin Barbara Nicholls am Sonntag, 31. März in ihr Gastatelier auf der Raketenstation Hombroich ein. Zu sehen sind unter anderem Aquarelle. Zeichnungen und Texte präsentiert die Gastkünstlerin Evdokia Michailidou zur gleichen Zeit im „One Man House“ auf der Raketenstation.