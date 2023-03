Freizeittipps für Ostern Was ist wo im Rhein-Kreis Neuss geplant?

In die richtige Osterstimmung kommen Besucher einige Tage vor Ostern auf dem Ostermarkt in Dormagen. Was Besucher erwartet? Marktbuden, Flohmärkte, Kinderspaß und Sonntagsshopping in der Innenstadt. Wann? Am 2. April von 11 bis 18 Uhr in der Kölner Straße in Dormagen.