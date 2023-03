Termine, Infos und Tipps Hier werden 2023 im Rhein-Kreis Neuss Osterfeuer entzündet

In der Regel wird das Osterfeuer in der Osternacht entfacht. Schließlich symbolisiert es nicht nur das Ende der Fastenzeit, sondern auch die Auferstehung Jesu. Am Osterfeuer kann man somit meist am Karsamstag abends oder Ostersonntags frühs teilnehmen. Bei Regen entfallen in einzelnen Fällen auch die Osterfeuer.