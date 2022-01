Engagement im Rhein-Kreis : „Unser Dorf hat Zukunft“: Orte melden Teilnahme bis 14. April

Rhein-Kreis Wegen Corona musste der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wiederholt verschoben werden, in diesem Jahr findet er wieder statt. Das sind die Fristen.

Nun also können die Planungen konkret werden und sich die Dorfvereine und Dorfgemeinschaften an die Arbeit machen. Denn im Mai, das wurde den Mitgliedern des Kreisausschusses nun mitgeteilt, rücken sie wieder an, die Bewertungskommissionen, um sich vor Ort ein Bild davon zu machen, was dort auf die Beine gestellt wurde. Wiederholt musste der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wegen der Pandemie verschoben werden. In diesem Jahr soll er wieder stattfinden, und all die ehrenamtlichen „Dorfverschönerer“ kreativ werden lassen.