Onleihe-Tipp aus dem Rhein-Kreis Neuss : Die Mordfälle eines weiblichen Ermittlerpaares

Buchcover Ermittlerinnen Ingrid Nyström und Stine Forss Autor Roman Voosen und Kerstin Signe Danielsson Foto: Kiwi

Rhein-Kreis Sieben Bände mit dem ungleichen weiblichen Ermittlerpaar der schwedischen Polizei sind bereits erschienen – und jeder steht in der Onleihe-Bank der Stadtbibliothek Neuss zur Verfügung. Das ist längst nicht immer so, denn nicht immer lassen sich im Krimi-Bereich Buchreihen in der richtigen Abfolge herunterladen, zu oft scheint es eher vom Zufall bestimmt sein, ob ein Band dazu gekauft werden konnte oder nicht.

Wie auch immer: Die Fälle der Ermittler um die Chefin Ingrid Nyström und ihrer aus Deutschland stammenden Verstärkung Stina Forss sind am besten aufsteigend zu genießen. Allein schon deswegen, um das Verhalten sowohl von Nyström als auch von Forss zu verstehen. Erstere ist gerade die frischgebackene neue Chefin der Kripo in Vaxjö (das im idyllischen Småland liegt), als Stine Forss, eine junge und aparte Frau, die Freund und Berlin verlassen hat, um in das Land ihres Vaters, Schweden, zurückzukehren, in ihr Team kommt.

„Später Frost“ heißt der erste Band, in dem die beiden Frauen sich erst zusammenraufen müssen, um den Mord an einem recht betagten Insektenforscher aufzuklären.

Dieser erste Fall des äußerst ungleichen Ermittlerpaares, das sich Kerstin Signe Danielsson und Roman Voosen, ein deutsch-schwedisches Autorenteam übrigens, ausgedacht hat, macht neugierig: vor allem auf die Entwicklung der zwar zweifelnden, aber dennoch in sich zu ruhen scheinenden Ingrid Nyström und der impulsiven, mit persönlichen Problemen kämpfenden Stine Forss.

Auch die sechs weiteren Bände, „Rotwild“, „Aus eisiger Tiefe“ „In stürmischer Nacht“, „Der unerbittliche Gegner“, „Erzengel“ und „Schneewittchensarg“ führen die Geschichte der beiden immer an einem ominösen Mordfall entlang weiter. Meistens auch so erzählt, dass dieser auch irgendwie etwas mit den Kommissarinnen zu tun hat. Manche Volte lässt den Leser dabei etwas ratlos zurück, und er stellt sich auch die Frage, wie lange es noch braucht, bis das Geheimnis, das vor allem Stine Forss umgibt, noch spannenden Stoff liefern kann. In diesen Tagen soll der achte Band unter dem Titel „Die Taten der Toten“ als Taschenbuch erscheinen – da bleibt es nur zu wünschen, dass er auch Bestandteil des Onleihe-Katalogs wird und vor allem aufklärt, was es mit einem Ex-Ermittler und -liebhaber von Stine Forss, deren Vater und einem Schlüssel auf sich hat.

Alle Bücher sind natürlich auch auf dem Markt erschienen, bei Kiepenheuer & Witsch, kosten als Taschenbuch um die 11 Euro.