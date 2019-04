Kunst in Neuss : Künstler zeigt Kreuzweg aus ungewohnter Perspektive

Rosellen Mit seinen 24 Aquarellen will Karl-B. Loeffen den Menschen vermitteln, dass die Passion Christi eine „herzzerreißende Angelegenheit“ ist.

Der ungewöhnliche Kreuzweg hat nicht nur wesentlich mehr Stationen als sonst üblich, der Betrachter wird zudem von der Intensität der Bilder direkt in den Bann gezogen. Auf seinem Leidensweg sieht Jesus Menschen, die ihm mit ganz unterschiedlichen Gefühlsregungen entgegenblicken. Da geht es um Macht, Gewalt, Gier und Sensationslust, um Unverständnis und Gleichgültigkeit, aber auch um Mitleid, Hingabe und Liebe. Das Dargestellte hat sich in einer fernen Vergangenheit ereignet, wirkt auf den Betrachter aber erschreckend aktuell. „Das Glaubensgeheimnis von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu erzählt uns nicht nur etwas über einen Vorgang vor über 2000 Jahren, sondern dieses Geheimnis kann auch heute noch die Menschen ganz ergreifen“, sagt der 70-jährige Künstler, der sich selbst als „tiefgläubigen Menschen“ bezeichnet. So hat er in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder biblische Motive und Szenen in Bildern oder Skulpturen festgehalten. Gerade der Karfreitag gehe ihm immer wieder „persönlich nahe“, er fühle sich dann geradezu „am Boden zerstört“. Karfreitag ist für Loeffen alles andere als ein willkommener freier Tag, an dem man ins Grüne fährt und es sich gut gehen lässt: „Ich faste an diesem Tag und verbringe ihn ruhig mit der Familie“, berichtet er. Wenn dann in der Osternacht das „Lumen Christi“ erklinge und die Kirche erhellt werde, sei er froh, dass „das Licht zurück ist“.