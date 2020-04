Europazentrale in Neuss : Yanfeng kooperiert mit Display-Spezialist

Das Innovationszentrum von Yanfeng wurde 2018 in Neuss eröffnet. Foto: Yanfeng Automotive Interiors

Rhein-Kreis Der Automobilzulieferer Yanfeng Automotive Interiors arbeitet am Fahrzeug-Innenraum der Zukunft.

Der Automobilzulieferer Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der seine Europazentrale in Neuss hat, und das auf Displays und Steuergeräte spezialisierte Unternehmen SemsoTec haben eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit bei Display- und Sensortechnologien, Komponenten und Produkten für automobile Anwendungen unterzeichnet. Das Ziel: Gemeinsam soll die „Benutzererfahrung“ im Fahrzeug durch eine „zunehmend nahtlose Integration der Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) in alle Oberflächen des zukünftigen Fahrzeuginnenraums“ geschaffen werden. Das teilen die Unternehmen mit. Die Zusammenarbeit beinhaltet Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Automobilkomponenten.

Der Auto-Innenraum der Zukunft ist eines der zentralen Themen, an denen Yanfeng arbeitet. Grundlegend ist die Überzeugung: Wird das Fahren autonom, so verändern sich die Ansprüche an den Fahrzeug-Innenraum grundlegend. Yanfeng hat sich daher auf sogenannte Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit innovativen Lösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten. Wie dieser künftig aussehen kann, wird in einem Konzeptfahrzeug fortwährend umgesetzt. Der aktuelle Typ „Experience-in-Motion 2020“ (XiM20) wurde 2019 im Silicon Valley vorgestellt.

Im Fokus des XiM20 steht die Integration von Technologien, die die Sinne ansprechen, ohne Fahrzeug-Insassen mit einem Überfluss an Optionen und Funktionen zu erdrücken. Durch die Integration der Bildschirme und Navigationssysteme in die Oberflächen des Innenraums mit Hilfe von Smart-Surface-Technologien können die Fahrzeug-Insassen wählen, ob sie sich mit den sie umgebenden Innovationen beschäftigen möchten oder nicht. Der XiM20-Innenraum ist zum Beispiel in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt – einen hellen, luftigen Frontbereich und einen eher kokonartigen rückwärtigen Bereich, der mit Lounge-Sitzen und Privatsphäre aufwartet.