Thementag zu Europa Große Europatagsfeier in Neuss und Venlo

Daran knüpfte Carsten Proebster vom Vorstand der Sparkasse Neuss an: „Die Digitalisierung ist kein Scheckgespenst, sondern eine Lösungsmöglichkeit.“ Bereits 2035 fehlten, so wird prognostiziert, über sieben Millionen Fachkräfte. Die EU sei aber die ideale Grundlage für Vollbeschäftigung, „das interessiert auch einen Finanzdienstleister“. Die Sparkasse Neuss will in naher Zukunft auf der Basis „künstlicher Intelligenz“ Sprachroboter einsetzen, „um die hohen Erwartungen an ihr Umfeld befriedigen zu können“. Maike Hajjoubi, die Geschäftsführerin des Zweckverbandes „Euregio Rhein-Maas-Nord“, ging geradezu spielerisch auf die Jugendlichen zu. In einer interaktiven Runde fragte sie zuerst: „Was ist typisch deutsch?“ Pünktlichkeit und zur Überraschung vieler auch Weißwurst waren die häufigsten Antworten. „Was ist typisch niederländisch?“ Auch dazu waren die Antworten klischeehaft: Käse und Klompen.