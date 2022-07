Im Johanna-Etienne-Krankenhaus und im Lukaskrankenhaus : Streiks an Unikliniken haben auch Folgen für Neuss

Das Johanna-Etienne-Krankenhaus musste das elektive Geschäft bereits herunterfahren. Foto: St.-Augustinus-Gruppe

Neuss Die Streiks an den sechs Unikliniken in NRW dauern an. Ganze Stationen mussten deswegen geschlossen werden. Weichen die Patienten nun in die Neusser Kliniken aus? Was das Johanna-Etienne-Krankenhaus und das Lukaskrankenhaus berichten.