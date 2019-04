Tipps fürs Wochenende : Ausflüge ins Star-Wars-Universum und auf Märkte

Im Rheinpark-Center sind ab Samstag mehr als 30 Modelle aus dem Star-Wars-Universum zu sehen – unter anderem der aus Episode I bekannte Schrotthändler Watoo. Foto: Rheinpark Center

Neuss Von wegen „Es war einmal in einer weit entfernten Galaxis“! In die Ferne schweifen muss niemand, um sein nächstes Star-Wars-Abenteuer zu erleben, und überhaupt: Das Wochenende steht vor der Tür und lockt mit zahlreichen Freizeitangeboten – vom Besuch bei Luke Skywalker & Co., über Angebote für Trödler und Schnäppchenjäger bis hin zum Pflanzentausch und Leckereien vom Fischmarkt.

Ein Überblick:

Star-Wars-Ausstellung Modellbauer zeigen ab Samstag, 13. April, im Rheinpark-Center mehr als 30 Modelle aus dem Star-Wars-Universum. Zu sehen ist die Ausstellung „Sternenkrieger – die Sci-Fi Modellausstellung“ bis 27. April während der Öffnungszeiten des Einkaufscenters an der Breslauer Straße in Neuss. Einige der gezeigten Modelle haben eine Größe von mehr als drei Meter. Aufgebaut wird die Schau auf drei Flächen im Rheinpark-Center, Modellbauer sind vor Ort und beantworten Fragen von Besuchern. Und wer ein Foto mit Darth Vader & Co. machen möchte: Am 25. April, 11 bis 17 Uhr, sind sogenannte Walk Acts in stilechten Kostümen im Einkaufscenter unterwegs.

Info Pflanzentauschbörse im Botanischen Garten Was Die Freunde und Förderer des Botanischen Gartens bieten eine Pflanzentauschbörse zum Tauschen, Abgeben und Mitnehmen von Pflanzen, Samen, Büchern, Werkzeugen und Zubehör an Wann Sonntag, 14. April, von 11 bis 14 Uhr Wo Botanischer Garten Neuss an der Bergheimer Straße 67

Fischmarkt Auch wenn es in erster Linie natürlich um Fischgenuss geht, auf dem Neusser Fischmarkt gibt es auch Angebote gegen den Durst: Bier, Wein und, was nicht fehlen, darf Champagner. Der erste Fischmarkt im Jahr am kommenden Sonntag, 14. April, beginnt um 11 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Genug Zeit also, am Hafenbecken I zu schlendern und den ein oder anderen Leckerbissen zu schlemmen. Backfisch, Forelle, geräuscherter Aal, Matjes, Heringe & Co. warten auf hungrige Abnehmer. Weitere Fischmärkte in diesem Jahr sind am 9. Juni, 11. August und 13. Oktober

Mädchenklamotte Am Sonntag verwandelt sich die Neusser Stadthalle an der Selikumer Straße 31 in ein wahres Shopping-Paradies. Denn von 11 bis 16 Uhr öffnet dort die „Mädchenklamotte“, der Flohmarkt mit Klamotten aus zweiter Hand, auch in großen Größen. Neben Kleidung werden dort auch Schuhe, Schmuck sowie Baby-Zubehör angeboten.

Kleidertausch Das Haus der Jugend am Hamtorwall 18 hat für Samstag, 13. April, von 11 bis 16 Uhr zum Kleidertausch eingeladen. Dazu lautet das Motto „Bringe Gebrauchtes, finde Neues, tue Gutes für die Umwelt und Deinen Geldbeutel“.

Weiberkram Vintage-Schätze, aber auch moderne Mode erwartet die Besucherinnen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr beim Weiberkram-Mädelsflohmarkt im Gare du Neuss an der Karl-Arnold-Straße 3-5. Der Eintritt kostet drei Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist er frei. Und da ein Bummel bekanntlich hungrig macht, werden in dem industriellen Ambiente auch Snacks und Drinks angeboten. Dazu ertönt aus den Boxen Musik, die zusätzlich für eine entspannte Atmosphäre sorgt.

(abu/goe)