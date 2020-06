Einkaufen in Neuss : Rheinpark-Center ringt mit den Corona-Folgen

Neuss Händler im Rheinpark-Center klagen über Umsatzeinbußen – verursacht vor allem von der Corona-Pandemie. Ab Juni sollen alle Läden wieder länger öffnen, und die Center-Leitung hofft auf Aldi als Frequenz-Bringer.

Es ist eigentlich ein Vorgang, der in normalen Zeiten kaum Beachtung findet. Aber seit Beginn der Corona-Pandemie ist alles etwas anders. Und daher ist die Übergabe der 1700 Quadratmeter großen Fläche in der zweiten Etage des Rheinpark-Centers an Aldi auch ein Signal: Es geht voran. Bis zur Eröffnung wird es zwar noch dauern, ein genauer Termin wird noch nicht genannt.

Ein Beispiel ist das Feinkostgeschäft „Barrique“ im Rheinpark-Center. Da es Lebensmittel anbietet und zu den Grundversorgern gerechnet wird, hatte es während der Corona-Pandemie zwar nur an zwei Tagen, an denen es normalerweise geöffnet gewesen wäre, geschlossen. Viele Nachbarläden in der ersten Etage allerdings blieben zu, Laufkundschaft gab es so gut wie keine. Das ist zwar inzwischen anders. Für Christian und Yvonne Franz, die das Franchise in Neuss betreiben, sind es dennoch nach wie vor schwierige Zeiten.