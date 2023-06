Bildung in Neuss Projekt „Lesementor“ wird zehn Jahre alt

Das Ziel ist es, in einer Eins-zu-eins-Betreuung die Freude am Lesen zu vermitteln. Erfahrungen von Mentoren aus ganz Deutschland und seit 2012 auch aus Neuss beweisen, dass „wer Lesen kann, stärker im Leben ist“, wie Johann-Andreas Werhahn, Kuratoriumsmitglied der Werhahn-Stiftung, erklärt. In den vergangenen zehn Jahren haben Lesementoren insgesamt 75.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit in Schulen geleistet. Bei der Feier am vergangenen Mittwoch bedankte sich Werhahn bei allen freiwilligen Lesementoren. Aufgeführt wurden neben den interessierten Schülern die Lehrenden, die ihre Kompetenzen dem Projekt und ihren Schützlingen zur Verfügung gestellt hatten. Bei den Mentoren bedankte man sich für ihr Engagement und erwähnte zudem die Unterstützung der Stadt durch Altbürgermeister Herbert Napp und den amtierenden Bürgermeister Reiner Breuer.