NATO-Übung auch nahe Rhein-Kreis Neuss „Air Defender“ mit Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt

Der Düsseldorfer Airport liegt zwar außerhalb der Übungsräume, jedoch werden auch hier deutliche Auswirkungen – sprich Verspätungen – auf den Flugbetrieb erwartet. Denn viele Flugzeuge, die planmäßig Deutschland durchqueren würden, werden im Übungszeitraum auf andere Lufträume umgeleitet. Die Nachtflugregelung in Düsseldorf bleibt bestehen. Jedoch können Fluggesellschaften Ausnahmen bei der zuständigen Luftaufsicht beantragen, wenn verspätete Landungen durch die NATO-Übung bedingt sind. Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH: „Wir haben es mit einer sehr herausfordernden Situation direkt vor den Sommerferien zu tun. Unser Verkehrsminister hat daher per Erlass an die zuständige Luftaufsichtsbehörde die Voraussetzung geschaffen, dass Flüge, die durch das NATO-Manöver verspätet sind, auch außerhalb unserer regulären Betriebszeiten stattfinden können.“ Dazu müsse die Fluggesellschaft im Einzelfall eine Ausnahme von der Nachtflugbeschränkung beantragen. „Natürlich wollen wir in enger Zusammenarbeit mit der Flugsicherung und den Airlines die Auswirkungen auch im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich halten.“