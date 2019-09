Konzert in der Alten Post in Neuss : Musiker beherrschen Improvisation

Konzert in der Alten Post in Neuss

Neuss Das Trio „Entangled Music“ trat in der Alten Post auf und überzeugte das Publikum.

Das Trio „Entangled Music“ des Kölner Gitarristen Frank Wingold trat bei „Blue in Green“ in der Alten Post auf. Mit im Boot: Robert Landfermann (Bass) und Jonas Burgwinkel (Drums). Bewusst nimmt Wingold mit dem Namen Bezug auf einen Begriff aus der Quantenmechanik, wie er erklärt: „Auf die Musik bezogen steht der Begriff für die Idee, dass zwei oder mehr Partikel andere beeinflussen und sogar ohne direkte Kommunikation ein verflochtenes System werden.“

Landfermann und Burgwinkel beschränken sich dabei aber nicht auf eine begleitende Funktion. Vielmehr agieren die beiden noch immer recht jungen, aber seit vielen Jahren eng aufeinander eingespielten Musiker, gleichsam präflexiv, so als wüssten sie, was gleich passiert, und wären auf Frank Wingolds Gitarren-Impulse betstens vorbereitet, die sie eigentlich gar nicht kennen können.

Hinzu kommt bei ihnen auch der unbedingte Wille, im freien Spiel der improvisatorischen Kräfte ihre Musik zu formen, sie zu dekonstruieren und die Bruchstücke immer wieder neu zusammenzusetzen. Wingold, Landfermann und Burgwinkel folgen dabei ganz einem kammermusikalischen Duktus – so, als wollten sie das Publikum auf die kaum hörbaren Nuancen der „Entangled Music“ aufmerksam machen, was ihnen bei ihrem Konzert in der Alten Post in Neuss denn auch bestens gelang.