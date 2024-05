Nachhaltigkeitsstrategie Neue Nachhaltigkeitsmanagerin für den Rhein-Kreis

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der Beauftragte für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Thiago de Carvalho Zakrzewski, haben gemeinsam die neue Nachhaltigkeitsmanagerin Aileen Wichmann begrüßt. Die neue Mitarbeiterin koordiniert in den nächsten beiden Jahren in der Kreisverwaltung die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Diese soll sich an der Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen orientieren und sowohl soziale als auch ökologische und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen. Um dies zu gewährleisten, wird das sogenannte Donut-Economy-Modell angewandt, bei dem die Wirtschaft nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil eines größeren Systems, das in die Umwelt und die Gesellschaft eingebettet ist.