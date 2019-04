Tipps fürs Wochenende im Rhein-Kreis Neuss : Musikalisch aufgestellt: Konzerte, Theater und mehr

Szene aus dem Stück „Foxtrott auf dem Drahtseil". Foto: Kathi Ley

Neuss An diesem Wochenende ist in Neuss auch musikalisch einiges los.

Auftakt gibt am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr die Band „Rendevouz der Freunde“. Mit deutschsprachigen Elektro-Pop möchten die fünf Freunde das Publikum in der Trafostation Neuss, Deutsche Straße 2, begeistern. Fast parallel dazu spielt im Hamtorkrug, Büttgerstraße 3, die Band MAM ab 21 Uhr. Die BAP-Coverband lädt zu einem Kölschrock-Abend mit 80er-Jahren Klassikern wie „Kristallnaach“ oder „Verdamp lang her“ ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Karten sind an der Abendkasse für 19 Euro erhältlich im Vorverkauf liegt der Preis bei 16 Euro.

Weiter geht es am Samstag, 13. April. „Em Schwatte Päd“, Büchel 50, findet die „Typisch deutsch Party“ ab 19 Uhr statt. Den ganzen Abend wird deutschsprachige Musik gespielt. Der Eintritt ist kostenlos. Im Theater am Schlachthof wird ab 20 Uhr das Stück „Foxtrott auf dem Drahtseil“ aufgeführt. Mit Musik aus den 20er Jahren möchten Monique Latour und Lena Schuler ihr Publikum begeistern. Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro oder an der Abendkasse für 19 Euro. Weiter Termine: Sonntag, 14. April, 19 Uhr; Freitag, 10. Mai, 20 Uhr; Sonntag, 12. Mai, 19 Uhr. Im Hamtorkrug Neuss spielt um 21 Uhr die Queen Tribute Band „Mayqueen“. Mit dabei: alle großen Hits der Rocklegenden. Karten gibt es an der Abendkasse für 16 Euro und im Vorverkauf für 13 Euro.

Am Sonntag, 14. April, geht es dann weiter: In der Pegelbar Neuss, Am Zollhafen 5, findet von 17 bis 23 Uhr die Salbakiz-Party statt, mit Salsa, Bachata und Kizomba. Der Eintritt kostet sieben Euro, enthalten ist ein Workshop zum Thema „Bachata-Zouk“ von 17 bis 18 Uhr. Und im Neusser Kulturkeller, Oberstraße 17, spielt ab 19 Uhr die Band NaNaya. Ihre Musik verschmelzt verschiedene Kulturen und musikalische Stilrichtungen. Karten gibt es an der Abendkasse für 14 Euro, im Vorverkauf für 12 Euro.

(NGZ)