Einrichtung in Neuss : Kleine Weihnachtsfeier für Geflüchtete in der ZUE

Die ZUE liegt in Neuss an der Stresemannallee. Foto: Simon Janßen

Rhein-Neuss In der Zentralen Unterbringungseinrichtung an der Stresemannallee ist an Weihnachten eine kleine Feier mit Musik, kreativen Angeboten und Geschenken für die Kinder und Jugendlichen geplant.

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Stresemannallee in Neuss leben aktuell 599 geflüchtete Menschen. Davon sind drei Personen – zwei Corona-Infizierte und ein Verdachtsfall – derzeit im sogenannten Quarantänehaus untergebracht. „Es handelt sich um Mitglieder einer Familie“, teilt eine Sprecherin der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf mit.

Wie viele Bewohner im Haus tatsächlich Weihnachten feiern, ist nicht erfasst. Dennoch wird es in der Einrichtung eine kleine Feier für Kinder und Jugendliche in der Kantine mit Essen und Geschenken geben. Sie wird dafür weihnachtlich geschmückt und auch in der übrigen Einrichtung – zum Beispiel im Ankunftsraum, am Infopoint und in der Kita – gibt es Weihnachtsdekoration. Die Bezirksregierung betont, dass die Feier unter Einhaltung der geltenden Abstands-Hygieneregeln und einer 3G-Vorgabe stattfindet. Geplant sind ein Musikprogramm, kreative Angebote und eine Geschenkübergabe durch den Weihnachtsmann. Dazu gibt es Kakao und Gebäck.

Auch abseits des Weihnachtsfestes gelten in der ZUE die üblichen Regelungen zur Vermeidung von Infektionen: Die Belegungskapazität wurde reduziert, es bestehen Maskenpflicht, Abstandsregelungen in der Kantine und bei der Taschengeldausgabe sowie erhöhte Hygienestandards.

(jasi)