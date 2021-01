Corona in Neuss : Kein weiterer Todesfall wegen Corona im Kreisgebiet

Rhein-Kreis Die gute Nachricht vorweg: Am Donnerstag meldete der Rhein-Kreis keine weiteren Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung stehen. Die Zahl der Opfer liegt weiter bei 168. Wie lange?

Von den mit dem Virus infizierten Personen wohnen 375 in Neuss (Vortag: 360), 171 (166) in Grevenbroich, 133 (121) in Dormagen, 109 (101) in Meerbusch, 102 (69) in Jüchen, 85 (82) in Kaarst, 40 (39) in Rommerskirchen und 27 (27) in Korschenbroich. Zurzeit sind 1924 Personen als begründete Verdachtsfälle in Quarantäne gesetzt.