Ausbildungskampagne IHKs locken „Generation Z“ mit neuer Kampagne in die Ausbildung

„Qualifizierte Mitarbeitende der Babyboomer-Generation gehen momentan und in den nächsten Jahren in hoher Anzahl in Rente. Sie hinterlassen große Lücken in Unternehmen. Für Jugendliche ergeben sich daraus attraktive Startchancen in den Betrieben, die wir ihnen näherbringen möchten. Mit der Kampagne sprechen wir nicht nur die Generation Z an, sondern laden auch die Betriebe ein, mitzumachen“, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, Jürgen Steinmetz, der zum Auftakt der Kampagne am Neusser IHK-Standort an der Friedrichstraße gemeinsam mit den Auszubildenden Laura Pickartz und Gina Aniol eine Motiv-Flagge gehisst hat. „Egal, wo die Jugendlichen herkommen. Ob aus dem Rhein-Kreis Neuss, aus Krefeld, Mönchengladbach oder dem Kreis Viersen – die Kampagne wird bei den jungen Menschen vor allem für ein neues Lebensgefühl ,Ausbildung‘, für Stolz, Identifikation und Wertschätzung sorgen.“