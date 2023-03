Positives Fazit IHK testet digitales Prüfungsverfahren

Für den Berufsbildungsausschuss war vor allem die Frage interessant, wann digitale Prüfungsverfahren auch in der Berufsausbildung genutzt werden. „Daran arbeitet die IHK-Organisation“, berichtete Daniela Perner, Geschäftsführerin des Bereichs Berufliche Bildung und Handel, und kündigte für den Herbst erste Testläufe in zwölf Berufen an. „Bei der Vielzahl der verschiedenen Berufe ist die vollständige Digitalisierung des Prüfungswesens in der Berufsausbildung eine sehr komplexe Aufgabe“, so Perner.