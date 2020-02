„Jugend forscht“ am Niederrhein : Hohe Beteiligung beim Regionalwettbewerb

Rhein-Kreis 188 Arbeiten wurden von 346 „Jugend forscht“-Teilnehmern in den vergangenen Monaten erstellt. „Jugend forscht“ ist Deutschlands bekanntester Wettbewerb für Naturwissenschaften und Technik und wird zum 25. Mal von der Unternehmerschaft Niederrhein ausgetragen.

Jugend forscht – Deutschlands bekanntester Wettbewerb für Naturwissenschaften und Technik – wird zum 25. Mal von der Unternehmerschaft Niederrhein ausgetragen. Ralf Wimmer, bei der Unternehmerschaft Niederrhein als Patentbeauftragter verantwortlich für die Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, freut sich über die große Beteiligung und das Interesse. „Zahlreiche Projekte sind so innovativ und neuartig, dass sie bereits im Vorfeld Patente angemeldet haben“, so der Ingenieur. Viele Arbeiten sind als Gruppenbeitrag erarbeitet worden. 72 Wettbewerbsbeiträge wurden von Einzelkämpfern erarbeitet; 73 Arbeiten sind im Tandem entstanden und 43 Arbeiten wurden in Dreierteams entwickelt. „Mit der Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge am 3. März 2020 im Seidenweberhaus und im benachbarten Theater der Stadt Krefeld können wir wieder am Nachmittag einem breiten Publikum den Blick auf die Arbeiten ermöglichen. Wir finden hier optimale Bedingungen – und das in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Verbandshauses am Ostwall“, so Wimmer.